Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon

Travail sur la voix

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

L’art de faire résonner sa voix dans l’espace sans crier.

3 éléments clés

– le souffle

– la résonance

– l’articulation

Animé par Carol Charrin. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Travail sur la voix

German : Travail sur la voix

Italiano :

Espanol :

L’événement Travail sur la voix Mâcon a été mis à jour le 2025-10-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès