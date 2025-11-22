Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon
Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon samedi 22 novembre 2025.
Travail sur la voix
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
L’art de faire résonner sa voix dans l’espace sans crier.
3 éléments clés
– le souffle
– la résonance
– l’articulation
Animé par Carol Charrin. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
