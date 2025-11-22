Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon

Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon samedi 22 novembre 2025.

Travail sur la voix

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :
2025-11-22

L’art de faire résonner sa voix dans l’espace sans crier.
3 éléments clés
– le souffle
– la résonance
– l’articulation

Animé par Carol Charrin.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Travail sur la voix

German : Travail sur la voix

Italiano :

Espanol :

L’événement Travail sur la voix Mâcon a été mis à jour le 2025-10-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès