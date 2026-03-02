Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon
Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon samedi 25 avril 2026.
Travail sur la voix
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-04-25
L’art de faire résonner sa voix dans l’espace sans forcer ni crier.
Grâce à un travail précis sur le souffle, la résonance et l’articulation, la voix gagne en puissance et en clarté.
Apprendre à projeter sa voix, c’est trouver l’équilibre entre soutien respiratoire et placement juste.
Une approche essentielle pour s’exprimer avec aisance, confort et efficacité, à l’oral comme sur scène.
Animé par Carol CHARRIN, comédienne intervenante théâtre depuis 25 ans dans les collèges, hôpitaux et structures de loisirs. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
