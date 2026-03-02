Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon

Travail sur la voix

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’art de faire résonner sa voix dans l’espace sans forcer ni crier.

Grâce à un travail précis sur le souffle, la résonance et l’articulation, la voix gagne en puissance et en clarté.

Apprendre à projeter sa voix, c’est trouver l’équilibre entre soutien respiratoire et placement juste.

Une approche essentielle pour s’exprimer avec aisance, confort et efficacité, à l’oral comme sur scène.

Animé par Carol CHARRIN, comédienne intervenante théâtre depuis 25 ans dans les collèges, hôpitaux et structures de loisirs. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

