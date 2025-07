Travailler autrement, pour l’écologie ? Questions d’éthique, de génération et d’organisation Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

Travailler autrement, pour l’écologie ? Questions d’éthique, de génération et d’organisation Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris lundi 15 septembre 2025.

Travailler autrement, pour l’écologie ? Questions d’éthique, de génération et d’organisation Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Lundi 15 septembre, 14h00 sur inscription

Travailler autrement, pour l’écologie ? Questions d’éthique, de génération et d’organisation par le CNAM

Coordination scientifique : Géraldine Rieucau (Université de Picardie Jules Verne, CRIISEA et Cnam, CEET) avec la participation de Sylvie Hamon-Cholet (Cnam, Lirsa et CEET)

Alors que les enjeux écologiques s’imposent à toutes les échelles de la société et de l’économie, cette conférence interroge leurs répercussions sur le monde du travail, les valeurs des générations et les formes d’engagement professionnel, dans différentes organisations. À partir de contributions empiriques fondées sur l’analyse d’enquêtes qualitatives et quantitatives, elle propose un éclairage pluriel sur les tensions et les transformations à l’oeuvre.

Quels clivages générationnels face à l’urgence écologique ? Comment le travail devient-il un lieu d’expression des dilemmes environnementaux, voire un terrain de conflits éthiques ? Le réemploi solidaire d’un côté, et les dynamiques d’écologisation dans les PME de l’autre, peuvent-ils constituer des laboratoires d’un autre rapport à l’économie et à l’environnement ?

Des effets de l’âge aux trajectoires professionnelles, cette conférence explore les voies de recomposition dans un monde du travail traversé par la conscience écologique.

14h – Introduction

Christine Erhel (Cnam, Lirsa et CEET)

14h10 – Quand l’éthique environnementale modifie le rapport au travail

« Le conflit éthique environnemental au travail » – Thomas Coutrot (Ires)

« Plus jeunes donc plus verts ? Des effets de l’âge sur le degré de préoccupation environnementale » – Camille Peugny (Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, Printemps)

Discussion : Mathilde Guergoat-Larivière (Université de Lille, Clersé et Cnam, CEET)

Échanges avec le public

15h40 – Pause-café

16h – De la récupération au chantier : l’avenir du travail face à l’écologie

« Économie circulaire et qualité des emplois » – Delphine Corteel (Université de Tours, CITERES et Cnam, CEET)

« Les défis de l’écologisation dans deux PME du bâtiment : regard sur l’activité économique et le travail » Félicie Drouilleau (Céreq)

Discussion : Jennifer Laussu (Institut Godin et Université de Picardie Jules Verne, CRIISEA)

Échanges avec le public

17h30 – Fin de la conférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-15T17:30:00.000+02:00

1

https://culture.cnam.fr/septembre/travailler-autrement-pour-l-ecologie-questions-d-ethique-de-generation-et-d-organisation-1561082.kjsp?RH=agesepte

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris