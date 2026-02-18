Travailler comme une folle, être payée comme une fille Le Blanc

Travailler comme une folle, être payée comme une fille

Œuvre plastique participative. Avec l’artiste peintre plasticienne et photographe Les Délires de Lulette , Ludivine Rousseau.

… ça vous parle ?

C’est de cela dont nous allons parler pendant une semaine en coupant, collant, coloriant pour créer ensemble à autant de paire de mains qu’il le faudra !

Rendez-vous au Centre Social pour créer une fresque participative sous la houlette de l’artiste Les Délires de Lulette ! .

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

English :

?uvre plastique participative. With Les Délires de Lulette artist and photographer Ludivine Rousseau.

