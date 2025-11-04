Travailler dans le domaine de l’industrie ? pourquoi pas vous ? Pont-à-Mousson – Agence PONT A MOUSSON Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Travailler dans le domaine de l’industrie ? pourquoi pas vous ? Mardi 4 novembre, 08h00 Pont-à-Mousson – Agence PONT A MOUSSON Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Cet atelier va vous permettre de détecter vos aptitudes à travailler dans le secteur de l’industrie, d’envisager de nouvelles opportunités, de découvrir un secteur et des métiers qui recrutent.

Mise en situation.

Pont-à-Mousson – Agence PONT A MOUSSON 54700 Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

