Travailler dans l’industrie avec le GEIQ Industrie Champagnole – Agence LONS LE SAUNIER Champagnole

Travailler dans l’industrie avec le GEIQ Industrie Mercredi 12 novembre, 08h45 Champagnole – Agence LONS LE SAUNIER Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T08:45:00 – 2025-11-12T11:00:00

Fin : 2025-11-12T08:45:00 – 2025-11-12T11:00:00

Rencontrer le GEIQ Industrie : présentation du GEIQ, ses missions et les postes à pourvoir Entretien individuel à l’issue de la présentation collective Se présenter avec un CV

Champagnole – Agence LONS LE SAUNIER 39300 Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne – Franche-Comté

