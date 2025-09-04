Travailler dans l’INDUSTRIE de la METALLURGIE vous y avez pensé? Agence RENNES NORD Rennes

Travailler dans l’INDUSTRIE de la METALLURGIE vous y avez pensé? Agence RENNES NORD Rennes jeudi 4 septembre 2025.

Travailler dans l’INDUSTRIE de la METALLURGIE vous y avez pensé? Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 4 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

FABRIK EMPLOI, l’agence intérimaire coopérative spécialisée dans le domaine de l’INDUSTRIE METALLURGIQUE vient à votre rencontre. De nombreux postes sont à pourvoir dans les entreprises du bassin Renn

FABRIK EMPLOI, l’agence intérimaire coopérative spécialisée dans le domaine de l’INDUSTRIE METALLURGIQUE vient à votre rencontre. De nombreux postes sont à pourvoir dans les entreprises du bassin Rennais et d’Ille-et-Vilaine.Par exemple : agent de fabrication en atelier, soudeur, technicien de maintenance, usineurs, caristes…Certains postes sont accessibles sans formation.FABRIK EMPLOI recrute également sur des services support : comptables, dessinateurs industriels, chargés d’affaire…Venez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-04T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-04T10:45:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/483610

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine