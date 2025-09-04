Travailler dans l’INDUSTRIE de la METALLURGIE vous y avez pensé? Agence RENNES NORD Rennes

FABRIK EMPLOI, l’agence intérimaire coopérative spécialisée dans le domaine de l’INDUSTRIE METALLURGIQUE vient à votre rencontre. De nombreux postes sont à pourvoir dans les entreprises du bassin …

FABRIK EMPLOI, l’agence intérimaire coopérative spécialisée dans le domaine de l’INDUSTRIE METALLURGIQUE vient à votre rencontre. De nombreux postes sont à pourvoir dans les entreprises du bassin Rennais et d’Ille-et-Vilaine.Par exemple : agent de fabrication en atelier, soudeur, technicien de maintenance, usineurs, caristes…Certains postes sont accessibles sans formation.FABRIK EMPLOI recrute également sur des services support : comptables, dessinateurs industriels, chargés d’affaire…Venez rencontrer Aurore, elle vous parlera plus en détail des postes, elle les connait très bien, liés à une forte présence dans les entreprises ! ! Vous êtes qualifié/e dans un domaine de l’industrie ou vous avez envie de travailler dans ce domaine, venez rencontrer Aurore!

Aurore, chargée de recrutement auprès de Fabrik Emploi vous recevra dans un espace dédié aux recruteurs dans notre agence. Apportez votre CV!

Début : 2025-09-04T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-04T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine