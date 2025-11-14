Travailler dans l’Industrie, pourquoi pas vous ? Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES Cherbourg-en-Cotentin

Travailler dans l’Industrie, pourquoi pas vous ? Vendredi 14 novembre, 08h30 Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:30:00 – 2025-11-14T10:30:00

Fin : 2025-11-14T08:30:00 – 2025-11-14T10:30:00

L’industrie est un secteur dynamique, qui forme et recrute ! Cet événement vous permettra de découvrir le secteur de l’industrie, ses conditions de travail et les environnements professionnels. Venez découvrir les métiers ainsi que les besoins des entreprises de ce secteur sur le territoire. Cet atelier est une chance unique d’acquérir une compréhension approfondie du secteur industriel et pourquoi pas faire un premier pas vers une nouvelle carrière.

Durée : L’atelier se déroule sur une matinée

Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES 50130 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandy

