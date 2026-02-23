Travailler demain : quels futurs se dessinent ? Couvent des Jacobins Rennes 12 et 13 mars Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Une expérience immersive inédite pour explorer le futur du travail du 12 au 13 mars au Couvent des Jacobins

** Et si on arrêtait de prédire l’avenir… pour enfin le vivre ?**

**Le monde du travail est en pleine (r)évolution : IA, transitions écologiques, nouvelles aspirations, hybridation des modèles…**

**Face à ces changements profonds, l’Apec Bretagne vous invite à vivre un moment fort, inspirant et concret.**

### Une exposition immersive à taille humaine, pensée pour vous

** ‍ Zone Immersion :**

Des espaces scénarisés pour plonger en 2030 et vivre des situations de travail de demain (pas besoin de machine à voyager dans le temps, on s’en charge).

** Zone Comprendre :**

Des éclairages clés pour décoder les grands défis qui transforment déjà notre quotidien pro.

### Pour qui ?

Entreprises, dirigeants, recruteurs, managers

Cadres en poste, en transition ou en réflexion

Jeunes diplômés Bac+3 et plus, étudiants en quête de sens ou d’impact

### Pourquoi venir ?

Pour décrypter les grandes tendances (IA, climat, compétences…)

Pour vous questionner et vous projeter dans un monde qui bouge

Pour expérimenter un futur possible, le vôtre, peut-être…

### A noter dans l’agenda:

**➡️ Conférence – Table ronde Apec x Sciences Po’ Rennes et questions/réponses avec le public**

Jeudi 12 mars à 14h au Couvent des Jacobins

Débattons ensemble des futurs du travail avec des experts et acteurs engagés.

Plus d’informations à venir très prochainement.

### ️ Événement 100% gratuit

Des visites commentées toutes les 45 minutes avec nos consultants Apec pour explorer chaque espaces et répondre à vos questions.

Accès libre possible tout au long de l’exposition : vivez votre expérience à votre rythme, seul, en équipe ou entre partenaires.

La visite immersive dure environ 1h, merci de bien vérifier votre disponibilité avant de réserver.

### L’exposition est ouverte au public :

jeudi 12 mars de 9h à 19h

vendredi 13 mars de 9h à 13h

### [**> JE M’INSCRIS <**](https://event.apec.fr/fr/exposition-travailler-demain-quels-futurs-se-dessinent-a-lhorizon-2030) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-03-12T09:00:00.000+01:00 Fin : 2026-03-13T13:00:00.000+01:00 1 https://event.apec.fr/fr/exposition-travailler-demain-quels-futurs-se-dessinent-a-lhorizon-2030 Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

