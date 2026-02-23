Travailler demain : quels futurs se dessinent ? Couvent des Jacobins Rennes
Sur inscription
Une expérience immersive inédite pour explorer le futur du travail du 12 au 13 mars au Couvent des Jacobins
** Et si on arrêtait de prédire l’avenir… pour enfin le vivre ?**
**Le monde du travail est en pleine (r)évolution : IA, transitions écologiques, nouvelles aspirations, hybridation des modèles…**
**Face à ces changements profonds, l’Apec Bretagne vous invite à vivre un moment fort, inspirant et concret.**
### Une exposition immersive à taille humaine, pensée pour vous
** Zone Immersion :**
Des espaces scénarisés pour plonger en 2030 et vivre des situations de travail de demain (pas besoin de machine à voyager dans le temps, on s’en charge).
** Zone Comprendre :**
Des éclairages clés pour décoder les grands défis qui transforment déjà notre quotidien pro.
### Pour qui ?
Entreprises, dirigeants, recruteurs, managers
Cadres en poste, en transition ou en réflexion
Jeunes diplômés Bac+3 et plus, étudiants en quête de sens ou d’impact
### Pourquoi venir ?
Pour décrypter les grandes tendances (IA, climat, compétences…)
Pour vous questionner et vous projeter dans un monde qui bouge
Pour expérimenter un futur possible, le vôtre, peut-être…
### A noter dans l’agenda:
**➡️ Conférence – Table ronde Apec x Sciences Po’ Rennes et questions/réponses avec le public**
Jeudi 12 mars à 14h au Couvent des Jacobins
Débattons ensemble des futurs du travail avec des experts et acteurs engagés.
Plus d’informations à venir très prochainement.
### ️ Événement 100% gratuit
Des visites commentées toutes les 45 minutes avec nos consultants Apec pour explorer chaque espaces et répondre à vos questions.
Accès libre possible tout au long de l’exposition : vivez votre expérience à votre rythme, seul, en équipe ou entre partenaires.
La visite immersive dure environ 1h, merci de bien vérifier votre disponibilité avant de réserver.
### L’exposition est ouverte au public :
jeudi 12 mars de 9h à 19h
vendredi 13 mars de 9h à 13h
### [**> JE M’INSCRIS <**](https://event.apec.fr/fr/exposition-travailler-demain-quels-futurs-se-dessinent-a-lhorizon-2030)
