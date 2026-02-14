Travailler le son de sa guitare avec Swan Vaude, L’Usine à Chapeaux, Rambouillet

Travailler le son de sa guitare avec Swan Vaude Dimanche 15 février, 14h00 L’Usine à Chapeaux Yvelines

Créer sa signature sonore avec les différents types de pédales d’effets

Au programme de cet atelier mené par Swan Vaude :

Travailler le son d’une guitare avec les différents types de pédales (reberbe, delay, phaser, compression, octaver, etc.)

Faire son rooting de pédalier, analyser les différents chemins possibles et savoir s’en affranchir pour créer de nouveaux sons.

Analyser le son, la pression acoustique entre la sortie cab’ + tête par rapport à une sortie directe.

Tous niveaux, pour guitaristes, bassistes. Les participants peuvent ramener leur pédalier et leur guitare.

Qui est Swan Vaude ?

À 17 ans, il part seul à Lyon. Jam sessions, funk, hip hop, gospel… Il devient sideman, puis démonstrateur international (NAMM Show, Guitar Summit…), arrangeur, pédagogue, et croise la route d’Axel Bauer, Tora Daa, ou Christophe. Il tourne aux États-Unis, joue au Parc des Princes, au Palais de l’Élysée, est par deux fois pré-nominé ‘Up For Your Consideration’ aux Grammy Awards, publie un ouvrage pédagogique devenu culte (Toujours un truc à bosser à la guitare).

L’Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

