Travailler les fruits d’automne L’atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) Paris

Travailler les fruits d’automne Vendredi 3 octobre, 15h30 L’atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) Paris

Prix préférentiel de 63 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Pâte à choux, macarons, classiques de la pâtisserie… n’auront plus de secrets pour vous !

Au menu :

– Beignet de kaki

– Tarte pommes-coings aux noisettes grillées

– Gâteau d’avoine à la figue

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331158/travailler-les-fruits-d-automne/

L'atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France

