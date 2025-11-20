Travailler moins pour lire plus : éloge de la lenteur de Lydie Salvayre Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

« Buller », « lanterner », «extravaguer » : autant d’expressions pour élargir le domaine des moments de notre vie qui échappent délibérément aux obligations de toutes sortes.

Dans son texte Depuis toujours nous aimons les dimanches, Lydie Salvayre nous invite, sur un ton plein d’autodérision, à prendre du temps, un temps qui rompt avec le rythme quotidien. Ce ralentissement, symbolisé par le repos dominical, est moins une invitation à ne rien faire qu’une incitation à sortir des activités qui obéissent aux lois de la société marchande.

C’est dans ce temps suspendu, détaché de toute obligation, que la réflexion se déploie et que l’écriture est rendue possible : en témoigne le tout récent Autoportrait à l’encre noire, dans lequel l’autrice fait partager à ses lecteurs un regard décalé sur sa propre vie.

Lydie Salvayre a écrit une vingtaine de livres, traduits dans plusieurs langues et objets de nombreuses distinctions, notamment le prix Hermès pour La Déclaration (1990), le prix Novembre pour La Compagnie des spectres (1997) et le prix Goncourt pour Pas pleurer (2014)

Cette rencontre, organisée dans le cadre du cycle Les Jeudis de l’actualité, est proposée avec la Bibliothèque publique d’information Bpi, en lien avec les Rendez-vous d’Effractions, cycle de rencontres annuelles en résonance avec le festival de littérature Effractions ( du 18 au 22 février 2026).

Signature et vente de ses deux livres avec notre libraire partenaire La Belle Lurette en fin de rencontre.

Réservation : 01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr/evenements

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr