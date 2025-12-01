Travaillez votre mémoire d’éléphant Place de la Cloche Binic-Étables-sur-Mer

Travaillez votre mémoire d’éléphant

Place de la Cloche Café Le Chaland qui passe Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-16 10:45:00

fin : 2025-12-16 12:00:00

2025-12-16

L’art de la mémoire à portée de tous. Gymnastique cérébrale, jeux de mémorisation et procédés mnémotechniques…Les cours sont pensés de manière progressive pour pouvoir être suivis par tous. Tarif du cours à l’unité 7 €, Clément Dorville 06 65 36 13 09 .

Place de la Cloche Café Le Chaland qui passe Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 36 13 09

