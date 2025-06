Travaux d’élèves du Théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes 22 juin 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-22 16:00 –

Gratuit : non 8,50 € Réservation sur https://www.theatreducyclope.com/ Tout public

Le talent s’échauffe, la scène s’enflamme ! En mai et juin, place aux spectacles de fin d’année des élèves du Théâtre du Cyclope ! Impro, drames, créations collectives… Les comédiens et comédiennes en herbe montent sur scène pour partager le fruit de leur passion. Un concentré d’émotion, de créativité et de fraîcheur à ne pas manquer ! Au programme :- En marge – mardi 6 et 13/5/25 à 17h30 (Restitution de l’atelier enfants par Clara Chamoux)- Pochette surprise – ven 16/5 à 20h30 et sam 17/5/25 à 16h (Restitution de l’atelier débutants par Anne Merceron)- La grande dépression – 23 au 25/5/25 – COMPLET (Restitution atelier adultes par Timothée Godineau-Le Roy & Laure Mounier)- Et-Lectre – ven 6 et sam 7/6/25 à 20h30 + dim 8/6/25 à 16h (restitution atelier adultes par Julien Weber)- Les Portes de l’imaginaire – ven 13/6/25 à 18h30 et sam 14/6/25 à 14h (restitution atelier débutants par Baptiste Gargadennec)- Cabaret d’improvisation – sam 14/6/25 à 18h30 et dim 15/6/25 à 14h (restitution atelier confirmés par Baptiste Gargadennec)- Le droit au but – ven 20 et sam 21/6/25 à 20h30 et dim 22/6/25 à 16h (restitution atelier Adultes par Mégane Puillandre- Un pas dans la tendresse – ven 27 et sam 28/6/25 à 20h30 et dim 29/6/25 à 16h (restitution atelier adultes par Mikaël Bouder et Aude Loyer)

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/