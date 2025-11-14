TRAVAUX PUBLICS : Akiko Hasegawa – Mue…Et mue, (é)mues POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

TRAVAUX PUBLICS : Akiko Hasegawa – Mue…Et mue, (é)mues Vendredi 14 novembre, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

La nouvelle création d’Akiko Hasegawa, conçue pour trois interprètes, interroge la variété et les couleurs des sentiments qui surgissent avant, pendant et après une cérémonie, un rite de passage. Au fur et à mesure du temps qui avance à l’approche de cet évènement, les états de corps liés à ces émotions se modifient. L’appréhension de la nouveauté, la peur de l’inconnu prennent place et sont souvent perçus comme dangereux. Une pièce qui nous plonge dans l’imaginaire des corps et de ses métamorphoses.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

©Yoshio Hasegawa