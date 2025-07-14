TRAVAUX PUBLICS : Arthur Perole – Les un·e·s contre les autres (titre provisoire) POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

TRAVAUX PUBLICS : Arthur Perole – Les un·e·s contre les autres (titre provisoire) Jeudi 28 mai 2026, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:00:00 – 2026-05-28T19:30:00

Fin : 2026-05-28T19:00:00 – 2026-05-28T19:30:00

Arthur Perole place l’amour au coeur d’une fresque imaginée pour neuf interprètes. À une époque où l’autre est souvent présenté comme un négatif de soi, un ennemi en puissance, il fait le pari de croire en une réconciliation dans l’amour, comme un acte de résistance. La pièce, polyphonique, portera sur cette tension presque absurde entre l’amour et la catastrophe, sur un mode qui n’exclut pas l’humour. Comment l’amour survit à la promesse de la catastrophe ? Comment le groupe est-il une force face à cela ?

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002332&lng=1 »}]

Arthur Perole place l’amour au coeur d’une fresque imaginée pour neuf interprètes.

©Jerome Bonnet