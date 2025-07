Traverse.s Le Grand Angle imoja Rennes

Traverse.s Le Grand Angle imoja Rennes 23 juillet – 29 août Entrée libre

Je marche, traverse, enjambe. La peinture est devenue un médium en lequel je trouve un terrain de réflexion. De l’observation de la nature, je peins des représentations de paysages en mutation.

« Ma recherche est alimentée par le dialogue entre l’entropie du paysage et les images que nous en proposons. Je focalise mon regard sur des territoires en transformation due aux activités industrielles, touristiques ou à l’urbanisation, à la présence humaine. Durant mes explorations, je photographie, dessine, prélève des échantillons qui deviennent matière à penser mes projets.

À partir de ces morceaux, je mets en œuvre dans ma recherche artistique des processus de construction, de déconstruction, d’agencement et de manipulation, comme image d’un monde organisé ou échappant aux règles de l’ordonnancement.

Par la peinture, je cherche à donner une matérialité aux images. Fixer une image sur un support peut permettre une réflexion sur sa construction et sa mise en œuvre.

À travers la peinture, le collage, la gravure, l’installation, la sérigraphie, je mets en scène ces captations pour proposer des représentations de paysages en agitation, nourri par les médias et le cinéma d’anticipation ».

Florent Drouin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-23T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-29T17:30:00.000+02:00

https://www.imoja.fr/le-grand-angle/

Le Grand Angle imoja 1 place de Bretagne – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine