Traversée architecturale et paysagère Chaudeyrolles

Traversée architecturale et paysagère Chaudeyrolles mardi 22 juillet 2025.

Traversée architecturale et paysagère

Parking de l’église Chaudeyrolles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Après midi découverte organisée par le comité des fêtes et animée par le CAUE de la Haute Loire.

.

Parking de l’église Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Afternoon of discovery organized by the Comité des fêtes and hosted by the CAUE de la Haute Loire.

German :

Entdeckungsnachmittag, der vom Festkomitee organisiert und vom CAUE de la Haute Loire geleitet wird.

Italiano :

Pomeriggio di scoperta organizzato dal Comité des fêtes e ospitato dal CAUE de la Haute Loire.

Espanol :

Tarde de descubrimientos organizada por el Comité des fêtes y acogida por el CAUE de la Haute Loire.

L’événement Traversée architecturale et paysagère Chaudeyrolles a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal