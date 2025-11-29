Traversée architecturale et paysagère

Parking de la bibliothèque La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Traversée architecturale et paysagère de La Séauve-sur-Semène dans le cadre du centenaire de la commune par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 43).

.

Parking de la bibliothèque La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 34 30 05

English :

Architectural and landscape tour of La Séauve-sur-Semène as part of the town’s centenary celebrations, organized by the Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 43).

German :

Architektonische und landschaftliche Durchquerung von La Séauve-sur-Semène im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Gemeinde durch den Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 43).

Italiano :

Visita architettonica e paesaggistica di La Séauve-sur-Semène nell’ambito delle celebrazioni del centenario della città, organizzata dal Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 43).

Espanol :

Recorrido arquitectónico y paisajístico por La Séauve-sur-Semène en el marco de las celebraciones del centenario de la ciudad, organizado por el Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 43).

L’événement Traversée architecturale et paysagère La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Loire Semène