Traversée de Chartres 2025 un défilé de 300 véhicules anciens – Chartres 22 juin 2025 09:00

Traversée de Chartres 2025 un défilé de 300 véhicules anciens Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 12:00:00

2025-06-22

Faites un saut dans le passé lors de la Traversée de Chartres ! 300 véhicules anciens circuleront dans la ville, avec une étape place des Épars. Voitures de collection, engins militaires, tracteurs… tout un défié !

Si vous souhaitez y participer, rendez-vous avec votre véhicule sur le parking de l’enseigne But pour un départ à allure réduite à 10 h.

Le parcours empruntera la rue d’Ablis vers la place Morard, le boulevard Foch, la place Drouaise et la place Châtelet, avant de faire une pause place des Épars. Le cortège repartira ensuite vers l’avenue du Maréchal-Maunoury, et Luisant avant de revenir en centre-ville.

Organisé par le club Voitures Anciennes de Beauce Rencard Chartres, en partenariat avec la société Atac Pièces Auto. .

Place des Épars

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 95 52

English :

Take a step back in time at the Traversée de Chartres! 300 vintage vehicles will take to the streets of Chartres, with a stopover at Place des Épars. Classic cars, military vehicles, tractors? what a challenge!

German :

Machen Sie bei der « Traversée de Chartres » einen Sprung in die Vergangenheit! 300 Oldtimer werden durch die Stadt fahren, mit einem Zwischenstopp auf dem Place des Épars. Oldtimer, Militärfahrzeuge, Traktoren… alles eine Herausforderung!

Italiano :

Fate un salto indietro nel tempo alla Traversée de Chartres! 300 veicoli d’epoca gireranno per la città, con una sosta in Place des Épars. Auto d’epoca, veicoli militari, trattori… che sfida!

Espanol :

Retroceda en el tiempo en la Traversée de Chartres 300 vehículos de época recorrerán la ciudad, con parada en la Place des Épars. Coches clásicos, vehículos militares, tractores… ¡todo un desafío!

