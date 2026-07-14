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Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz

samedi 15 août 2026 · Saint-Jean-de-Luz

Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Baie Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz

Baie Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Course de natation dans la baie.
Ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus.
1800 m entre la plage de Socoa et la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, lieu d’arrivée.   .

Baie Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz

L’événement Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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