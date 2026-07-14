Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz
samedi 15 août 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz
Baie Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Course de natation dans la baie.
Ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus.
1800 m entre la plage de Socoa et la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, lieu d’arrivée. .
Baie Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz
L’événement Traversée de la baie à la nage Socoa / Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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