Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche Parking de l’Église Lancieux
Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche Parking de l’Église Lancieux samedi 20 septembre 2025.
Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche
Parking de l’Église 6 Rue de l’Église Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Rendez vous parking de l’église de Lancieux à 9h45 Départ 10h (impératif pour cause de marée)
Parcours 17 km, facile, à la journée.
Prévoir Pic Nic et serviette de bain (traversée à pied)
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .
Parking de l’Église 6 Rue de l’Église Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 17 28 48
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche Lancieux a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme