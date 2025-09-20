Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche Parking de l’Église Lancieux

Traversée de la Baie de Lancieux avec Saint-Lunaire en marche

samedi 20 septembre 2025.

Parking de l'Église, Lancieux

Début : 10:00:00

2025-09-20

Rendez vous parking de l’église de Lancieux à 9h45 Départ 10h (impératif pour cause de marée)

Parcours 17 km, facile, à la journée.

Prévoir Pic Nic et serviette de bain (traversée à pied)

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .

Parking de l’Église 6 Rue de l’Église Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 17 28 48

