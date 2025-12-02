Traversée de la baie de Saint-Brieuc Grève des Courses Saint-Brieuc

Traversée de la baie de Saint-Brieuc

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02 20:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association La Vaillante course à pied et marche sportive vous donne rendez-vous pour le trail “La Traversée de la Baie” au cœur de la plus grande réserve naturelle de Bretagne.

Un trail maritime emblématique et sur-mesure pour les amoureux de la nature puisque la quasi-totalité du parcours se déroule sur le GR®34, mythique sentier des douaniers, sur des routes de campagne et sur les plages de la Baie. Le circuit comporte certaines difficultés notamment le passage des filières avec une hauteur d’eau pouvant atteindre 80 cm.

Plusieurs épreuves sont proposées quatre trails de 9, 15, 27 et 42 km, une marche nordique chronométrée de 13 km et deux marches actives de 10 ou 18 km. Les départs ont lieu sur la grève des courses à Saint-Brieuc. .

Grève des Courses Chemin des Courses Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 32 72 67

