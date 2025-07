Traversée de l’Ill à la nage Sélestat

Traversée de l’Ill à la nage Sélestat samedi 6 septembre 2025.

Traversée de l’Ill à la nage

Avenue Adrien Zeller Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00



2025-09-06

Traversée de 900 mètres de l’Ill à la nage avec arrivée chronométrée, buvette et restauration

Une traversée encadrée et sécurisée d’environ 1 kilomètre vous attend le long de l’Ill.

Inscription possible sur place au prix de 10€. 7€ avant. Attention, si non licencié (ffn, fftri, ffck ou ffessm) attestation de natation sur 50m et certificat médical OBLIGATOIRE. Sans ces documents, aucune inscription sera accepté.

Équipement conseillé baskets ou chausson (suivant le niveau de l’eau).

Au programme

De 11h30 à 15h accueil des inscriptions au niveau du FRAC

Premier départ à 14h. Les départs seront donnés par vague de 10 nageurs.

Buvette et petite restauration au niveau de l’arrivée au quai de L’Ill.

N’hésitez pas à venir encourager les nageurs et pourquoi pas vous laisser tenter ! .

Avenue Adrien Zeller Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 42 49 73 scselestatnatation@free.fr

English :

900 meter swim across the Ill river with timed finish, refreshment stand and catering

German :

900 Meter lange Schwimmstrecke durch die Ill mit Zielankunft mit Zeitmessung, Getränkestand und Verpflegung

Italiano :

Nuoto di 900 metri attraverso il fiume Ill con arrivo cronometrato, ristoro e catering

Espanol :

900 metros a nado por el río Ill con llegada cronometrada, refrescos y catering

L’événement Traversée de l’Ill à la nage Sélestat a été mis à jour le 2025-07-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme