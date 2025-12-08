Traversée des Pyrénées à cheval. Diffusion du documentaire La voie des centaures Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Traversée des Pyrénées à cheval. Diffusion du documentaire La voie des centaures Maison de la Montagne Argelès-Gazost samedi 24 janvier 2026.

Traversée des Pyrénées à cheval. Diffusion du documentaire La voie des centaures

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00

Date(s) :
2026-01-24

Intervention de la réalisatrice et cavalière.
Informations et inscription www.maisondelamontagne.org
  .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

English :

Talk by the director and rider.
Information and registration: www.maisondelamontagne.org

L’événement Traversée des Pyrénées à cheval. Diffusion du documentaire La voie des centaures Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-12-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65