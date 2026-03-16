Traversée du havre de Barneville-Carteret

Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir en short et pieds nus cet espace naturel littoral exceptionnel où vous pourrez goûter aux plantes du sel (salicorne, obione…) et observer quelques oiseaux. Gratuit. Prévoir petit sac à dos. Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 ou en ligne https://www.cpiecotentin.com/ En partenariat avec la commune de Barneville-Carteret. .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06

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English : Traversée du havre de Barneville-Carteret

L’événement Traversée du havre de Barneville-Carteret Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-03-16 par Partenaires extérieurs