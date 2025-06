Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer 10 juillet 2025 14:00

Manche

Traversée du havre de la Sienne
Rue du Port Ancienne gare, côté poste
Regnéville-sur-Mer
Manche

Début : 2025-07-10 14:00:00

2025-07-10

Traversée du havre de la Sienne à Regnéville-sur-Mer.

Rue du Port Ancienne gare, côté poste

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 73 45 46

English : Traversée du havre de la Sienne

Crossing of the Sienne harbour at Regnéville-sur-Mer.

German :

Überquerung des Sienne-Hafens in Regnéville-sur-Mer.

Italiano :

Attraversamento del porto della Sienne a Regnéville-sur-Mer.

Espanol :

Cruce del puerto de la Siena en Regnéville-sur-Mer.

mis à jour le 2025-06-20