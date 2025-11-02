Traversée du Massacre 53ème édition Espace des Mondes Polaires Prémanon

Traversée du Massacre 53ème édition

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Organisation de 2 courses populaires de 42km et 21 km pour la Traversée du Massacre .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Traversée du Massacre 53ème édition

German : Traversée du Massacre 53ème édition

Italiano :

Espanol :

L’événement Traversée du Massacre 53ème édition Prémanon a été mis à jour le 2025-10-30 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses