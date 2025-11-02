Traversée du Massacre 53ème édition Espace des Mondes Polaires Prémanon
dimanche 1 mars 2026
Traversée du Massacre 53ème édition
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Organisation de 2 courses populaires de 42km et 21 km pour la Traversée du Massacre .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
