Traversée populaire de Recouvrance, entre mémoires et actualités Brest vendredi 10 octobre 2025.

Place Henri Ansquer Brest Finistère

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 19:15:00

2025-10-10

Dans le cadre de la programmation automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire, Benjamin Vanderlick (ethnologue photographe) et Monica Campo (metteuse en scène) vous entrainent dans une balade patrimoniale vivante, ethnologique et théâtralisée, à l’occasion de l’affichage entre Recouvrance et Quéliverzan du deuxième journal mural « La ville au Grand Air », conçu par Benjamin Vanderlick avec l’association Yiriba.

Durée 1h15.

Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne.

La balade s’achèvera au niveau des halles de Recouvrance. .

+33 6 87 88 17 68

