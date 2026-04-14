Traversée Solidaire en Roller, Parc des Chantiers, Nantes
Traversée Solidaire en Roller, Parc des Chantiers, Nantes mercredi 15 avril 2026.
Traversée Solidaire en Roller 15 et 16 avril Parc des Chantiers Loire-Atlantique
Cagnotte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T08:00:00+02:00 – 2026-04-16T08:30:00+02:00
Traversée Solidaire en Roller
Nous avons le plaisir d’organiser une traversée solidaire exceptionnelle en roller, aux côtés de mes trois championnes du monde.
Pendant cinq jours, nous relierons Auray à Bordeaux, en parcourant des centaines de kilomètres à la force de nos roues et de notre engagement.
Un défi sportif au service d’une cause
Au-delà de la performance, cette aventure porte un message fort : soutenir trois associations engagées et les aider à se développer tout en leur offrant une visibilité essentielle.
Chaque kilomètre parcouru sera dédié à ces causes qui méritent d’être mises en lumière. Notre objectif est simple : mobiliser, sensibiliser et rassembler autour d’un projet humain et solidaire.
Pourquoi cette traversée ?
Parce que le sport est un formidable vecteur de valeurs :
* solidarité
* dépassement de soi
* engagement
* partage
Nous voulons prouver qu’ensemble, nous pouvons faire rayonner des projets qui ont un impact réel.
Parc des Chantiers Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « anaelle.robert24@gmail.com »}]
Traversée solidaire en rollers
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