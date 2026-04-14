Traversée Solidaire en Roller, Parc des Chantiers, Nantes

Traversée Solidaire en Roller 15 et 16 avril Parc des Chantiers Loire-Atlantique

Cagnotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T08:00:00+02:00 – 2026-04-16T08:30:00+02:00

Traversée Solidaire en Roller

Nous avons le plaisir d’organiser une traversée solidaire exceptionnelle en roller, aux côtés de mes trois championnes du monde.

Pendant cinq jours, nous relierons Auray à Bordeaux, en parcourant des centaines de kilomètres à la force de nos roues et de notre engagement.

Un défi sportif au service d’une cause

Au-delà de la performance, cette aventure porte un message fort : soutenir trois associations engagées et les aider à se développer tout en leur offrant une visibilité essentielle.

Chaque kilomètre parcouru sera dédié à ces causes qui méritent d’être mises en lumière. Notre objectif est simple : mobiliser, sensibiliser et rassembler autour d’un projet humain et solidaire.

Pourquoi cette traversée ?

Parce que le sport est un formidable vecteur de valeurs :

* solidarité

* dépassement de soi

* engagement

* partage

Nous voulons prouver qu’ensemble, nous pouvons faire rayonner des projets qui ont un impact réel.

Parc des Chantiers Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « anaelle.robert24@gmail.com »}]

Traversée solidaire en rollers