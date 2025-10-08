Traversée Yui Sakagoshi & Sami Naslin Plateau de l’auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Traversée Yui Sakagoshi & Sami Naslin

Plateau de l’auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 12:30:00

fin : 2026-01-22 13:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Traversée est un voyage visuel, sonore et immersif pour saxophone augmenté, corps en mouvement et sons électroniques spatialisés. Une exploration du chemin vers l’Autre, une invitation à un instant méditatif, une parenthèse à l’abri de la frénésie du monde. .

Plateau de l’auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

