Traversées aquatiques – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

Traversées aquatiques – L’hybride, Lille 13 mars – 23 avril L’hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T22:30:00+01:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:30:00+02:00

L’eau est partout, dans nos paysages, comme dans notre imaginaire. Elle lie, sépare, emporte, transforme… En lien avec le programme de video mapping immersif ABYSSES – Échos des océans, L’hybride met l’élément aquatique à l’honneur avec un programme de courts métrages qui en explore toute la diversité : des rêveries poétiques aux questionnements politiques et écologiques, en passant par le rapport au corps… autant de regards singuliers sur cette matière essentielle.

Déconseillé aux moins de 16 ans.

Durée de la projection : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

Vendredi 13 mars 2026 – 20h30

Jeudi 2 avril 2026 – 20h30

Jeudi 23 avril 2026 – 20h30

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

L'hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Embarquez pour une traversée d’images et de récits à découvrir au fil de l’eau !