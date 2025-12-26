Traversée(s), salles de danse Besançon

Traversée(s)

Appel à participation au projet Traversée(s), Training & Création, de février à juin 2026, avec Delphine Dartus & Benjamin Labruyère pour 15-20 participant·es.

Inscriptions avant le 14 janvier 2026.

Pendant cinq weekends, nous embarquerons dans un processus de training intensif pour préparer les corps à une expérience de danse collective les 21-22 février, 14-15 mars, 25-26 avril, 16-17 mai, 20-21 juin,nous affinerons la conscience corporelle, nous testerons des stratégies de mouvements organiques, nous musclerons la mémoire en apprenant des phrases chorégraphiques, nous explorerons entre autres les circulations fluides nécessaires pour entrer et sortir du sol avec finesse, écoute et disponibilité.

À travers les outils de l’Axis Syllabus, du partnering, du floorwork et de la danse-théâtre, nous ouvrirons l’éventail des possibles pour construire une technique sensible, pour élargir les appuis, pour activer l’imagination.

Ce chemin mènera à la création d’une performance en espace public, Traversée(s), présentée dans le cadre de Jours de danse entre le 25 et le 27 juin sur le pont Battant un espace de béton et de vent, un lieu de passage où nous viendrons glisser, sculpter nos corps, modeler l’urbain par la simple présence du groupe.

Nous jouerons avec les lignes de la ville, fabriquerons des images fortes, décalées, parfois pop, parfois kitsch.

Nous chercherons la beauté du mouvement autant que celle du collectif, laissant la rencontre du groupe façonner l’écriture, les gestes, et les surprises qui naitront en chemin.

Un processus exigeant, joyeux et vivant. Une traversée à faire ensemble.

Même si aucune exigence de niveau de pratique n’est attendue sur ce projet, le travail de Delphine et Benjamin reste physiquement engagé. Il te faut donc être en forme et endurant·e si tu décides de t’inscrire ! Même si nous sommes parfaitement conscient·es que la vie est pleine d’imprévus, ta présence sur l’ensemble des 5 weekends de travail et le weekend de jours de danse (du 25 au 27 juin 2026) est indispensable !

Participation financière 220 €. Si le montant de cette participation représente un obstacle, inscris toi et mets toi en rapport avec nous en écrivant à ca.group@framalistes.org.

Si le nombre d’inscriptions est en deçà de la jauge du projet, le projet n’aura pas lieu. S’il dépasse, nous organiserons un tirage au sort public le 15 janvier.

Delphine Dartus est danseuse, chorégraphe et professeure de mouvement. Sa passion pour le corps humain, et plus particulièrement pour le corps qui danse, l’a menée à explorer et à se former à la danse contemporaine, au tango argentin, au contact improvisation, à l’Axis Syllabus, sous la tutelle de nombreux maitres renommés. Elle a également approfondi son expérience et son approche grâce à la pratique du massage à travers diverses méthodes (Wùo Taï, résilience tissulaire, neuro-intuitif, Tui Na, etc.). Cofondatrice de la compagnie Bilbobasso, elle voyage à travers le monde avec ses spectacles mêlant tango argentin et art du feu dans la rue. Delphine propose aujourd’hui des cours de danse alliant technique, créativité et bien-être, pour une expérience enrichissante et éveillante.

Danseur interprète, professeur et chorégraphe, Benjamin Labruyère partage sa passion du mouvement autour du floorwork, du partnering et de la danse théâtre. Gymnaste puis breakeur, il se forme par la suite à la danse contemporaine puis en acro-danse au sein des formations continues du Centre National des Arts du Cirque. Son esthétique et sa pédagogie sont nourries de différentes pratiques somatiques telles que le Lucid body, le continuum movement, l’Axis Syllabus, le clown, ainsi que son bagage de masseur-kinésithérapeute et de praticien Wùo Taï. Sa danse est hybride, jouant avec la spirale et le momentum, à la fois féline, organique et acrobatique. Il s’appuie sur l’anatomie, les fascias et la sensorialité du corps afin de faire naitre un mouvement autant authentique qu’esthétique. Après avoir travaillé au sein de différentes compagnies (Achak, PurE, contre-temps Danse, Axelle rocoulet, Théâtre Envie, voix), il est aujourd’hui interprète pour la compagnie Le Gazouillis des éléphants, le collectif Tutti, la compagnie Callicarpa et la compagnie Psaodi qu’il a co-créée en 2020. En parallèle, il est co-créateur et formateur du massage neuro-intuitif. .

