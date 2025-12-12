Traversées

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La Marmite à Roselyne s’associe à un collectif d’artistes maugeois et vous convie à un moment festif unique en son genre.

Inspiré d’ici et d’ailleurs, ce spectacle est un beau moment de rencontre entre les Mauges et les Balkans. La soirée se déroulera en deux temps vous profiterez d’un cabaret intimiste puis d’un bal balkanique participatif.

Nous vous invitons à chanter et à danser ensemble, dans notre riche diversité, au cabaret de la fraternité.

La vie comme une traversée, qui peut être longue ou brève, jamais on ne le sait, douce ou orageuse, ou doucement tapageuse, elle peut être solitaire ou accompagnée, tribale ou familiale, une traversée souvent partagée pour survivre et échanger, accompagnée d’amour et d’amitié, de doutes et de projets, de déceptions et de regrets, c’est un détour ou un voyage, un contour ou un présage, une traversée qui par fois s’emballe et se perd, s’enflamme et se disperse, elle se joue, se chante, se dramatise, se repose, et s’endort un moment sur le coin des rêves, qu’on sublime ou qu’on partage. Traverser c’est aussi la démarche idéale, c’est la démarche idéale pour trouver ensemble un lieu, un bonheur à partager, une place, un jardin, un cirque, un lieu de collectivité, un espace de culture et d’inventivité, de musique, de chansons… .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

L’événement Traversées Cholet a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Choletais