Traversées concert dessiné de la Cie Tamm A Zik Le CAP Plérin

Traversées concert dessiné de la Cie Tamm A Zik

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-21 17:00:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

2026-01-21

Ce spectacle est façonné de rencontres entre les musiques d’ici et d’ailleurs de Yann Honoré partagées avec le dessinateur Pierre Malma et le vidéaste David Guillaume.

A ne pas manquer ! .

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00

