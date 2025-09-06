Traversées Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 21h15. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-06 21:15:00

De Vives Voix festival d’art vocal ouvre ses ailes au delà des mers et des océans. Les artistes viennent d’ici et d’ailleurs et croisent leurs voix, leurs musique en nous racontant des histoires du monde, de leur monde.

De tout temps, en tous lieux, la Parole du monde s’est incarnée dans celle, terrestre, du barde, du troubadour ou du griot. Ces artisans poètes, tout autant passeurs que pacificateurs, sont le trait d’union avec les forces de la nature, le divin indicible, la mémoire des anciens. Il leur revient d’entretenir le foyer quotidien de l’âme collective. Éternels oiseaux migrateurs, Kiya Tabassian, maître du sétar et défricheur de mémoires, et Ablaye Cissoko, griot de Saint-Louis du Sénégal et maître de la korasillonnent les scènes du monde ensemble depuis dix ans. Ces libres penseurs etvoyageurs font du monde leur jardin. Ils nous reviennent avec un programme qui est le fruit d’un dialogue et d’une communion exemplaires, la rencontre des cordes et des voix qui rappellent aux sources la beauté d’être. Puis, la traversée conjointe des lieux communs de l’imagination, comme une longue respiration face à la marche inexorable du monde et du temps.













Dès le départ, cette rencontre et ce dialogue entre la kora et le sétar semblaient sortir des entrailles de la terre, comme si ces instruments, aux côtés de la viole et des percussions, avaient toujours coexisté. Cette symbiose naturelle leur a donné des ailes pour voler vers de lointains horizons, et leur musique a été entendue plus d’une centaine de fois dans différents festivals et salles à travers le monde. Traversées dessine les émotions qui nous habitent et des instants de nos parcours, de nos histoires, de nos voyages .Traversées visite les lieux réels et imaginaires, accessibles et inaccessibles, que nous rêvons d’explorer, d’habiter, de préserver. Traversées évoque un état d’être teinté de doutes, mais aussi d’espoir et de bien-être. Traversées s’inspire de cette profonde amitié, de ce respect et de cette écoute de l’autre qui existe désormais entre nous. Traversées reflète notre désir d’entretenir la paix à l’intérieur et autour de nous.













Traversées rappelle l’importance de la simplicité et de la transparence dans chacun de nos pas, de nos gestes, de nos poèmes. Traversées incarne la mémoire de nos ancêtres, de nos aïeux, de ceux qui habitent nos esprits et nous ont tracé le chemin. Traversées symbolise la mission que nous avons reçue de chanter, de jouer et de transmettre nos mémoires à nos enfants. Traversées rend hommage au pèlerin, celui qui prend son bâton et qui marche. Kiya Tabassian & Ablaye Cissoko









Les interprètes



Ablaye Cissoko, kora et voix

Kiya Tabassian, sétar et voix

Patrick Graham, percussions .

English :

De Vives Voix vocal arts festival opens its wings across seas and oceans. Artists from near and far combine their voices and music to tell us stories of the world, of their world.

German :

De Vives Voix, ein Festival für Gesangskunst, öffnet seine Flügel über die Meere und Ozeane hinaus. Die Künstler kommen von hier und von anderswo und kreuzen ihre Stimmen, ihre Musik und erzählen uns Geschichten aus der Welt, aus ihrer Welt.

Italiano :

Il festival di arti vocali De Vives Voix apre le sue ali attraverso mari e oceani. Gli artisti arrivano da vicino e da lontano, unendo le loro voci e la loro musica per raccontarci storie del mondo, del loro mondo.

Espanol :

El festival de artes vocales De Vives Voix abre sus alas a través de mares y océanos. Los artistas vienen de cerca y de lejos, combinando sus voces y su música para contarnos historias del mundo, de su mundo.

