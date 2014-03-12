« Traversées » rencontre / concert avec Pascal Bouaziz, musicien Jeudi 12 mars, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Entrée libre

Traversées : rencontre / concert

Avec Pascal Bouaziz, musicien, et les résidents du CADA Bastide et d’autres centres d’accueil bordelais.

Jeudi 12 mars à 14h

Chaque invité.e, Wilma, Franck, Patrick, Pedro ou encore Mazlum ont tous.tes rencontré Pascal Bouaziz lors de ses différentes interventions en atelier d’écriture sur le territoire de la Métropole. Musicien.nes, chanteur.ses, ils et elles viendront partager la scène et pourront échanger avec le public sur leurs rapports personnels à la musique, à la poésie et sur la joie qu’ils auront trouvé à prendre un micro pour transformer leurs expériences en création artistique.

Tous publics

Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux

© François Wirz