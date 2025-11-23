Traverser avec Hervé Le Tellier La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Traverser avec Hervé Le Tellier

Dimanche 23 novembre 2025 à partir de 14h30. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

A une époque où la langue se crispe et où l’espace public se tend, où les mots se délitent et se vident de leur sens, il est urgent d’en réaffirmer la puissance démocratique et citoyenne.

Cette année, les Nouvelles Rencontres d’Averroès se penchent sur l’importance de la parole et du dialogue en empruntant trois voies la conversation, la négociation, la traduction.







Que s’est-il passé lorsque l’écrivain Hervé Le Tellier, mathématicien de formation, auteur de nombreux romans, prix Goncourt 2020 et président de l’Oulipo a accepté, sur invitation du magazine Le Nouvel Obs, de se mesurer à l’intelligence artificielle dans un concours de nouvelle policière ?







Un match qui rappelle celui de Kasparov contre Deep Blue et suscite de nombreuses réflexions sur la création, le vrai et la littérature. Que nous disent les agents conversationnels de notre usage du langage ? Pourront-ils remplacer à terme les écrivains ? Ou modifier à jamais notre façon de prendre langue ?









Une chose est sûre, l’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Puisse cette masterclasse d’Hervé Le Tellier déclencher d’intenses conversations ! .

English :

At a time when language is strained and public space is tense, when words are disintegrating and losing their meaning, it is urgent to reaffirm their democratic and civic power.

German :

In einer Zeit, in der die Sprache verkrampft und der öffentliche Raum angespannt ist, in der die Wörter zerfallen und ihrer Bedeutung beraubt werden, ist es dringend notwendig, ihre demokratische und staatsbürgerliche Kraft zu bekräftigen.

Italiano :

In un momento in cui il linguaggio è teso e lo spazio pubblico è teso, in cui le parole si stanno disintegrando e stanno perdendo il loro significato, è urgente riaffermare il loro potere democratico e civico.

Espanol :

En un momento en que el lenguaje está tenso y el espacio público también, en que las palabras se desintegran y pierden su significado, urge reafirmar su poder democrático y cívico.

