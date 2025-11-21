Traverser avec Monia Ben Jemia La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Traverser avec Monia Ben Jemia

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 17h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Cette année, les Nouvelles Rencontres d’Averroès se penchent sur l’importance de la parole et du dialogue en empruntant trois voies la conversation, la négociation, la traduction.

A une époque où la langue se crispe et où l’espace public se tend, où les mots se délitent et se vident de leur sens, il est urgent d’en réaffirmer la puissance démocratique et citoyenne.



. Comment la société civile se positionne-t-elle comme garde-fou de la démocratie en Méditerranée ?







Directrice du réseau EuroMed Rights depuis 2024, juriste et professeure émérite à la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis (Université de Carthage), spécialisée en droit international privé et en droit de la famille, Monia Ben Jemia est une actrice emblématique de la scène militante tunisienne et méditerranéenne.







Ayant notamment présidé l’association tunisienne des femmes démocrates (2016-2018), elle reviendra sur la manière dont les réseaux des défenseurs des droits humains en Méditerranée négocient avec les États, usant d’outils et de méthodes qui font de leur diplomatie une arme efficace contre les dérives autoritaires et les injustices infligées aux catégories sociales les plus vulnérables. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This year, the Nouvelles Rencontres d?Averroès focuses on the importance of speech and dialogue, taking three paths: conversation, negotiation and translation.

German :

Dieses Jahr beschäftigen sich die Nouvelles Rencontres d’Averroès mit der Bedeutung des Wortes und des Dialogs, wobei drei Wege beschritten werden: die Konversation, die Verhandlung und die Übersetzung.

Italiano :

Quest’anno, i Nouvelles Rencontres d’Averroès analizzeranno l’importanza della parola e del dialogo sotto tre aspetti: conversazione, negoziazione e traduzione.

Espanol :

Este año, los Nouvelles Rencontres d’Averroès abordarán la importancia de la palabra y el diálogo en tres vertientes: la conversación, la negociación y la traducción.

L’événement Traverser avec Monia Ben Jemia Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille