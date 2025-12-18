TRAVERSER LA CENDRE LE CARRÉ Perpignan
LE CARRÉ Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Au Théâtre de l’Archipel le Carré, la metteuse en scène Nadège Coste adapte pour le théâtre l’œuvre poignante de Michel Simonot Traverser la cendre, un texte hanté par les camps de la mort et la solution finale. Seule en scène, la comédienne Laëtitia Pitz porte ces mots incandescents avec une puissance inouïe. Pour ne jamais oublier.
LE CARRÉ Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 billetterie@theatredelarchipel.org
English :
At Théâtre de l’Archipel le Carré, director Nadège Coste adapts for the stage Michel Simonot’s poignant Traverser la cendre, a text haunted by the death camps and the Final Solution. Alone on stage, actress Laëtitia Pitz carries these incandescent words with incredible power. To never forget.
