TRAVERSER LA CENDRE LE CARRÉ Perpignan

TRAVERSER LA CENDRE

LE CARRÉ Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 24

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-17 09:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18

Au Théâtre de l’Archipel le Carré, la metteuse en scène Nadège Coste adapte pour le théâtre l’œuvre poignante de Michel Simonot Traverser la cendre, un texte hanté par les camps de la mort et la solution finale. Seule en scène, la comédienne Laëtitia Pitz porte ces mots incandescents avec une puissance inouïe. Pour ne jamais oublier.

LE CARRÉ Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 billetterie@theatredelarchipel.org

English :

At Théâtre de l’Archipel le Carré, director Nadège Coste adapts for the stage Michel Simonot’s poignant Traverser la cendre, a text haunted by the death camps and the Final Solution. Alone on stage, actress Laëtitia Pitz carries these incandescent words with incredible power. To never forget.

