TRAVERSER LA PALESTINE LA CHANCE DE MA VIE Lodève

TRAVERSER LA PALESTINE LA CHANCE DE MA VIE

Quai Mégisserie Lodève Hérault

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Une lecture vibrante retraçant le parcours réel d’Ahmed Tobasi, de la lutte armée au théâtre comme acte de résistance.

La Chance de ma vie d’Hassan Abdulrazzak, d’après l’histoire vraie d’Ahmed Tobasi, sera présentée en lecture par Dominique Dolmieu et Vincent Dubus, avec l’assistance de Mélanie Kessels. Le texte français est signé Ronan Mancec et publié aux éditions L’Espace d’un instant dans la collection Sens Interdits. Cette lecture retrace le parcours d’Ahmed Tobasi, né dans le camp de réfugiés de Jénine et marqué par les intifadas, les raids militaires et la destruction partielle du camp. Ancien prisonnier politique, il s’exile ensuite en Norvège où il se forme au théâtre avant de revenir à Jénine pour développer un théâtre politique. Hassan Abdulrazzak mêle réel et fantastique, comique et tragique pour raconter ce parcours singulier, en écho à la résistance palestinienne autant armée que culturelle. Créé en 2017, le spectacle continue de tourner à travers le monde.

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles, sortie au chapeau.

Production Théâtre dans la Forêt Maison d’Europe et d’Orient. .

Quai Mégisserie Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 9 75 47 27 23 production@parlatges.org

English :

A vibrant reading tracing Ahmed Tobasi?s real-life path, from armed struggle to theater as an act of resistance.

German :

Eine vibrierende Lesung, die den realen Weg von Ahmed Tobasi vom bewaffneten Kampf zum Theater als Akt des Widerstands nachzeichnet.

Italiano :

Una lettura vibrante che ripercorre il viaggio reale di Ahmed Tobasi dalla lotta armata al teatro come atto di resistenza.

Espanol :

Una lectura vibrante que recorre el itinerario real de Ahmed Tobasi desde la lucha armada hasta el teatro como acto de resistencia.

