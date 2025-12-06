Traverser l’Histoire Exposition de Jean-Pierre Formica Musée Réattu Arles

Traverser l’Histoire Exposition de Jean-Pierre Formica

Du 06/12/2025 au 29/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 17h. Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Avec Traverser l’Histoire, Jean-Pierre Formica propose une archéologie contemporaine où la mémoire ne se fige pas en vestige elle devient force vive.

La forme d’un bateau y surgit sans sa structure: ce n’est plus la charpente qui détermine le contour, mais sa cargaison, une constellation de sculptures en faïence issues de la série Mémoree , agencées comme un archipel de fragments. Présentée dans l’ancien atelier de Jacques Réattu, surplombant le Rhône, l’œuvre semble baigner dans le mouvement incessant du fleuve, mémoire liquide qui charrie des siècles de récits, d’histoires, de vies entrelacées au fil de l’eau.

Dans le clair-obscur du lieu, le Rhône murmure sous les fenêtres, porte les rêves comme il porte les cargaisons absentes et fait danser sur ses flots les souvenirs dispersés. L’artiste opère un déplacement le véhicule n’est plus le symbole d’un voyage ou d’une traversée physique, il devient le réceptacle d’une sédimentation de souvenirs, de traces anciennes que le visiteur découvre dans une lumière à la fois matérielle et spirituelle, au rythme de l’eau et du passage.

L’installation invite donc à se laisser porter par cette cargaison qui dérive lentement sur le grand fleuve du temps et emporte, dans un même mouvement, les œuvres alentours les toiles inachevées de Jacques Réattu et François-Xavier Fabre ode visuelle au geste du créateur et à la poésie de l’inachevé ainsi qu’une tapisserie monumentale ayant appartenu aux chevaliers de Malte, qui revisite, au XVIe siècle, le thème des Merveilles du monde antique .

Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 58 reattu.reservation@ville-arles.fr

English :

With Traverser l’Histoire, Jean-Pierre Formica proposes a contemporary archaeology in which memory is not frozen as a vestige: it becomes a living force.

German :

Mit Traverser l’Histoire schlägt Jean-Pierre Formica eine zeitgenössische Archäologie vor, in der die Erinnerung nicht zu einem Überbleibsel erstarrt: Sie wird zur lebendigen Kraft.

Italiano :

Con Traverser l’Histoire, Jean-Pierre Formica propone un’archeologia contemporanea in cui la memoria non è congelata come una vestigia: diventa una forza viva.

Espanol :

Con Traverser l’Histoire, Jean-Pierre Formica propone una arqueología contemporánea en la que la memoria no se congela como un vestigio: se convierte en una fuerza viva.

L’événement Traverser l’Histoire Exposition de Jean-Pierre Formica Arles a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme d’Arles