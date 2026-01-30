Travers’ère Concert de clôture Centre Socioculturel Royan

Travers’ère Concert de clôture

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Le conservatoire de Royan invite la flûtiste et professeure Johanne Favre-Engel pour le projet Travers’ère. Un week-end tourné vers les flûtes anciennes et leur répertoire. Avec les classes de flûte de Royan, Saintes et de Saint-Jean-d’Angely.

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

English :

The Royan conservatory invites flutist and teacher Johanne Favre-Engel for the Travers’ère project. A weekend devoted to ancient flutes and their repertoire. With flute classes from Royan, Saintes and Saint-Jean-d’Angely.

