Travers’ère Concert de clôture Centre Socioculturel Royan
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Début : 2026-03-01 17:00:00
Le conservatoire de Royan invite la flûtiste et professeure Johanne Favre-Engel pour le projet Travers’ère. Un week-end tourné vers les flûtes anciennes et leur répertoire. Avec les classes de flûte de Royan, Saintes et de Saint-Jean-d’Angely.
+33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
English :
The Royan conservatory invites flutist and teacher Johanne Favre-Engel for the Travers’ère project. A weekend devoted to ancient flutes and their repertoire. With flute classes from Royan, Saintes and Saint-Jean-d’Angely.
