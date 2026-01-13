Travers’ère Centre Socioculturel Royan
Travers'ère Centre Socioculturel Royan samedi 28 février 2026.
Travers’ère
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 14:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Le conservatoire de Royan invite la flûtiste et professeure Johanne Favre-Engel pour le projet Travers’ère. Vous pourrez assister à une conférence, à des masterclasses et à un concert.
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
English :
The Royan conservatory invites flutist and teacher Johanne Favre-Engel to take part in the Travers’ère project. There will be a lecture, masterclasses and a concert.
