Travers’ère Centre Socioculturel Royan

Travers’ère

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 14:00:00

2026-02-28

Le conservatoire de Royan invite la flûtiste et professeure Johanne Favre-Engel pour le projet Travers’ère. Vous pourrez assister à une conférence, à des masterclasses et à un concert.

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

English :

The Royan conservatory invites flutist and teacher Johanne Favre-Engel to take part in the Travers’ère project. There will be a lecture, masterclasses and a concert.

