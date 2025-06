TRAVERSEZ L’HISTOIRE À TRAVERS LES OSTALS Béziers 28 juin 2025 07:00

Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Début : 2025-06-28

fin : 2025-09-30

2025-06-28

Explorez 3000 ans d’histoire à Béziers à travers la visite des Ostals, deux hôtels particuliers témoins des grandes époques qui ont façonné la cité biterroise

Remontez le temps à travers les Ostals.

“Béziers, c’est un oppidum qui a réussi.” Jean-Louis Vayssettes

Il y a 3000 ans, les premiers habitants s’installent sur la colline Saint-Nazaire. Position stratégique, vue imprenable sur le territoire, accès à la rivière, sources naturelles, proximité de la mer… Autant d’atouts qui favorisent l’essor de la cité biterroise. Ibères, Celtes, Grecs, Romains, Arabes, puis sujets du roi de France les Biterrois ont traversé 26 siècles d’histoire, au rythme des grands événements qui ont marqué la France.

Partez à la découverte de cette épopée à travers la visite des Ostals. Entre murs chargés d’histoire et vestiges du passé, nos deux hôtels particuliers vous feront voyager à travers les siècles.

Payant Sur réservation. .

14 Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 9 79 31 57 70

English :

Explore 3,000 years of Béziers history with a visit to the Ostals, two mansions that bear witness to the great eras that have shaped the city of Béziers

German :

Erkunden Sie 3000 Jahre Geschichte in Béziers durch einen Besuch der Ostals, zwei Stadthäuser, die von den großen Epochen zeugen, die die Stadt Béziers geprägt haben

Italiano :

Esplorate 3000 anni di storia a Béziers con una visita agli Ostal, due palazzi privati che testimoniano le grandi epoche che hanno plasmato la città di Béziers

Espanol :

Explore 3000 años de historia en Béziers con una visita a los Ostales, dos mansiones privadas que son testigos de las grandes épocas que han dado forma a la ciudad de Béziers

