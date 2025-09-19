Traversez l’Histoire à travers les Ostals (Visite patrimoniale) Les Ostals Saverdun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T11:45:00

Fin : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T11:45:00

Il y a 3000 ans la colline Saint-Nazaire voit s’installer ses premiers habitants. Son accès sécurisé à la rivière, son point de vue sur tout le territoire, les montagnes, la plaine, l’eau qui jaillit sous les pieds pour pouvoir vivre et la mer à proximité; autant d’atouts qui participent au développement de la Cité Biterroise.

Ibères, celtes, grecs, romains, arabes, sujets du Roi de France, les habitants de Béziers suivirent les événements historiques qui traversèrent la France durant 26 siècles.

Venez découvrir l’histoire de la ville mêlée à celle des Ostals; une visite qui vous fera traverser les siècles grâce aux traces qu’ils ont laissés dans nos deux hôtels particuliers.

Les Ostals 10 rue du Capus 34500 Béziers Saverdun 09700 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesostals.com/visites-guidees »}] https://www.lesostals.com/

Au cours de cette expérience, vous serez invités à découvrir les Ostals, deux hôtels particuliers chargés d’histoire, nichés dans le centre historique de Béziers.