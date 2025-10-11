TRE Médiathèque Salins-les-Bains

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Atelier crochet (ados / adultes)

Réalisation en deux sessions des monstres de l’album “La couleur des émotions” d’Anna Llenas.

Laine fournie, dépannage de crochet possible.

Prérequis avoir des bases au crochet. .

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

