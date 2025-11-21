Treaks + eat-girls – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 19:30 –

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Club concerts : une soirée avec deux concerts dans le Club d’ONYX et la découverte d’un vin local ! Dance-floor, punk, etc… Treaks (Post-punk libérateur) : La nouvelle bombe post-punk nantaise incontournable fait une escale à ONYX, et son passage sera ravageur. Ouvertement féministe et engagé, Treaks refuse de s’incliner et s’affirme envers et contre tout. Iels secouent leur public avec ironie, leur font grincer des dents et les invitent à lâcher prise. Un combo basse/ batterie bétonné, des textes mordants, un lead fêlé… Leur post-punk frontal est influencé par des groupes comme Model/Actriz, Psychotic Monks, Idles ou encore CLT DRP. De quoi se laisser porter par la folie et la colère salvatrice du trio nantais, et de bien transpirer.> Clothilde Arthuis (guitare, chant), Théophane Calvano-Grill (basse, synth), Owen Cummins (batterie) eat-girls (Pop et post-punk entêtant) : Quiconque aime le krautrock et le postpunk ne s’y trompera pas : eat-girls est le croisement parfait entre le rock psychédélique allemand et la folie d’ESG ! Sur scène, le groupe distille l’éphémère et l’insaisissable. Il y a chez ces trois-là quelque chose qui vient d’ailleurs, une connexion invisible lorsque leurs voix se mêlent et s’abandonnent pour mieux prendre leur envol. Urgence, énergie, tension et magnétisme sont les maîtres-mots du live de ces artistes originaires de Lyon, que les scènes européennes s’arrachent.> Amélie Guillon (synth, chant), Elisa Artero Flores (guitare, chant), Maxence Mesnier (basse, chant) Durée estimée :1er concert : 45 min.2e concert : 55 min. à 1h.

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr