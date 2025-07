TRÉBONS SUR LA GRASSE EN FÊTE Trébons-sur-la-Grasse

samedi 12 juillet 2025.

Trébons-sur-la-Grasse Haute-Garonne

Début : 2025-07-12 14:30:00

2025-07-12

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 12 juillet 2025 pour participer à la fête de Trébons-sur-la-Grasse !

Programme :

Le 12 juillet à partir de 14h30,

Concours de pétanque en doublette 5 € la mise.

Puis repas à partir de 19h30

20 € / Adulte ==> Melon/Jambon Entrecôte et Pommes de terre grenailles Tarte aux fruits

10 € / Enfant ==> Melon/Jambon Saucisse et Pommes de terre grenailles Tarte aux fruits

Sur réservation ==> Paiement sur place par CB Chèque Espèces

19h: Spectacle Cabaret et Concert par le Cosmo Show jusqu’au bout de la nuit !!

Nous vous attendons nombreux !

Le Comité des fêtes de Trébons sur la Grasse

Trébons-sur-la-Grasse 31290 Haute-Garonne Occitanie cdf.trebons.31290@gmail.com

English :

We look forward to seeing you on Saturday, July 12, 2025 at the Trébons-sur-la-Grasse festival!

German :

Wir sehen uns am Samstag, den 12. Juli 2025, um am Fest von Trébons-sur-la-Grasse teilzunehmen!

Italiano :

Vi aspettiamo sabato 12 luglio 2025 per il festival di Trébons-sur-la-Grasse!

Espanol :

Le esperamos el sábado 12 de julio de 2025 en el festival de Trébons-sur-la-Grasse

